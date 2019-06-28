Помощник президента РФ Ушаков: «Мы пригласили президента США приехать к нам на 75-летие Победы в ВОВ»

Ушаков сказал это в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам Трамп позитивно отреагировал на приглашение.

Ушаков также отметил, что в ходе встречи в Осаке лидеры стран обсудили, какая сторона сколько жизней потеряла в годы войны и чья роль в Победе была решающей. «Был отмечен вклад советского народа в эту Победу», — приводит слова помощника президента Интерфакс.

Ранее сегодня Путин провел переговоры с Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке.