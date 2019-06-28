Следствие просит отправить первого задержанного в рамках «дела «Рольфа» под домашний арест

Как ожидается, в ближайшее время топ-менеджеру Анатолию Кайро предъявят официальное обвинение. Об этом РБК рассказали в пресс-службе крупнейшего российского автодилера.

Накануне в дилерских центрах компании прошли обыски. Позже было объявлено возбуждении уголовного дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова и трёх не названных менеджеров компании. Предпринимателя подозревают в незаконном вывозе за рубеж 4 миллиардов рублей.