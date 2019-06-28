Правительство запретило россиянам держать дома гиен, акул, пингвинов, обезьян и других диких животных

Это постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Данный запрет не распространяется на содержание животных в цирках, зоопарках или океанариумах.



При этом, если животное из запрещенного списка приобрели до 1 января 2020 года, оно может находиться на домашнем содержании.

Дома также можно содержать пострадавших животных, которых нельзя отпустить в естественную среду обитания. Для этого нужно уведомить Росприроднадзор, а при улучшении состояния животного нужно будет передать его в питомник или приют.

В запрещенный список вошли кобры и мамбы, комодские вараны, каймановые черепахи, скорпионы, тарантулы, волки, медведи, тигры, львы, гиены, китообразные и приматы, пингвины, соколы, совы, страусы, скаты, акулы, окуни, угри.

Из сообщения правительства следует, что запрет установлен в связи с тем, что эти животные представляют для владельцев опасность, а их нахождение в непривычной среде обитания может навредить состоянию их здоровья, и даже угрожать жизни.