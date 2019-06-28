Футболисты сборной Бразилии переиграли в серии пенальти команду Парагвая

И стали первыми полуфиналистами Кубка Америки.

За последние полтора года команда Парагвая в одиннадцати матчах одержали всего одну победу, и ту над Гватемалой. Да и на нынешнем турнире вышла в плей-офф лишь благодаря стечению обстоятельств.

Однако на игру с бразильцами «гуарани» вышли, как на последний бой. И до перерыва мало чем уступали хозяевам.

Во втором тайме пентакампионы поднажали, особенно после того, как парагвайцы остались в меньшинстве после удаления Бальбуэна. Однако взломать оборону соперника за 90 минут так и не смогли.

Дело дошло до пенальти. А надо напомнить, что за последние восемь лет Парагвай дважды выбивал Бразилию с Кубка Америки в серии 11-метровых.

Но на сей раз сенсации не произошло. Алиссон потащил удар Гомеса и вывел Бразилию в полуфинал.

Соперник бразильцев по полуфиналу определится в матче сборных Венесуэлы и Аргентины