Из-за кражи кабеля оказались задержаны десятки поездов на Ленинградском направлении

Составы, курсирующие между Москвой и Петербургом, сильно задерживаются, а часть пригородных поездов и вовсе была отменена.

В результате инцидента на Октябрьской железной дороге больше 40 поездов были задержаны. Согласно сообщению на сайте РЖД, поезда дальнего следования опаздывают минимум на час, но время задержки может составлять и до 2,5 часов. Кроме того, немного позже прибудут в Петербург три «Сапсана» из Москвы. Инцидент повлиял и на график движения пригородных поездов в сторону столицы. Девять из них и вовсе были отменены.

Для того, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение транспортной ситуации, пассажирам пригородных поездов разрешили бесплатно пересаживаться на скоростные составы «Ласточка». На некоторые линии были вывели дополнительные автобусы.

В РЖД объясняют происходящее кражей кабеля, которая произошла минувшей ночью на станции Сходня. По данным МВД, неизвестные злоумышленники похитили сразу 1,5 километра кабеля, задействованного в бесперебойном движении поездов.

По утверждению железнодорожников, угрозы безопасности движения поездов нет.