Со следующего месяца сенат США начнёт публиковать доклад о расследовании российского вмешательства в выборы

Как рассказал изданию «Политико» глава комитета по разведке, документ состоит из пяти частей, а само расследование заняло 2 года. Ожидается, что последнюю часть опубликуют в сентябре.

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над документом ещё в марте и передала его генпрокурору. В письме Конгрессу было сказано, что следователи не выявили признаков сговора между представителями России и предвыборным штабом Трампа.