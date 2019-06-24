В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Ранее там проводились грубые задержания людей, распивающих алкоголь. Силовые меры к посетителям «Ямы» не так эффективны, как метод диалога. Об этом ранее в эфире «Эха» говорил протоиерей Алексей Уминский.

Ранее стало известно, что в районе Хохловской площади действовал серийный отравитель. Преступник угощал прохожих газировкой с растворенным в ней сильнодействующими веществами. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи.