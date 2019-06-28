Минкомсвязь намерено обязать производителей смартфонов устанавливать российские приложения

Как пишут «Ведомости» из-за этого из России могут уйти крупнейшие игроки рынка, в том числе Apple.

Предложенные изменения в закон о связи дадут некоторым российским разработчикам, таким как «Яндекс» и «ВКонтакте», автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России. Автором поправок выступило Минкомсвязи, но они во многом повторяют проект, представленный ФАС в начале этого года. В пояснительной записке к документу сказано, что его цель – обеспечение безопасности использования устройств и доступа российских разработчиков на глобальный рынок.

«Ведомости» уточняют, что перечень устройств, на которые производителям нужно будет предустанавливать российские приложения, определит правительство. Это же касается списка самого программного обеспечения.

Производители устройств и разработчики операционных систем выступают против инициативы Минкомсвязи. По словам источника, представитель Apple на одном из совещаний уже заявил, что компании придется пересмотреть свою бизнес-модель в случае принятия поправок.

Ранее Минкомсвязи отказалось поддержать аналогичную инициативу, которую выдвинула ФАС. Чиновники министерства сомневались в том, что она будет эффективна.