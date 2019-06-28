Причиной задержки поездов на Октябрьской железной дороге стало хищение полутора километров кабеля
Инцидент произошёл в районе подмосковной станции Сходня. Специалисты пытаются наладить работу железной дороги.
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Зураб Читая: Никакой русофобской акции вчера в Грузии не было! Вчера была протестная акция грузин против нашего, грузинского правительства, опозорившего всю нашу страну, наше достоинство, нашу память. Выступление «православного коммуниста» Гаврилова с главной трибуны грузинской политики — плевок всем нам в лицо, в душу…