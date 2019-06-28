Задержан первый фигурант уголовного дела компании «Рольф»

Это топ-менеджер Анатолий Кайро, сообщается в официальном заявлении автодилера. Как ожидается, ему предъявят обвинение в течение ближайших суток. Всего, по сведениям «Интерфакс», дело возбуждено в отношении четырёх человек, в том числе, основателя Сергея Петрова.

Претензии правоохранителей возникли из-за вывоза за рубеж 4 миллиардов рублей.

Сам Петров связывает расследование с попыткой рейдерского захвата компании или своими политическими взглядами.