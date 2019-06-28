Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади Москвы огородили забором

Это произошло на фоне еженедельных антиалкогольных рейдов полиции и активистов движения «Лев против».

Официально причины ограничения прохода к «Яме» власти пока никак не объясняют. Рабочие, в свою очередь, как передает интернет-издание «МБХ медиа», рассказали, что Хохловскую площадь хотят реконструировать. При этом само общественное пространство – с амфитеатром и куском стены Белого города – появилось на этом месте меньше двух лет назад. На протяжении месяца в «Яме» несколько раз полицейские задерживали отдыхающих. Как писало интернет-издание «Медиазона», их подозревали в нахождении в нетрезвом виде или сидении со спиртными напитками. Вместе с полицейскими на Хохловскую площадь приходили активисты движения «Лев против», которые выступают против распития алкогольных напитков в общественных местах. В ряде случаев они вступали в конфликт с посетителями – в частности, применяли перцовые баллончики. При этом сами активисты утверждают, что первыми конфликт начинали отдыхающие.

В «Яме», по данным издания The Village, действовал Мурат Сабанов, которого полиция обвиняют в отравлении напитком и последующем ограблении как минимум 11 человек. В публикации при этом речь шла о 24 пострадавших.