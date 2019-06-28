В ходе обысков, прошедших вчера в дилерских центрах «Рольф», задержаны три топ-менеджера компании

По данным «Коммерсанта», они доставлены в здание Следственного комитета в Москве. О процессуальном статусе задержанных ничего неизвестно. Соответствующее решение будет принято после допросов.

Вчера СК объявило о возбуждении уголовного дела в отношении основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его подозревают в выводе за рубеж 4 миллиардов рублей. Сам предприниматель связывает преследование со своей политической позицией или попыткой рейдерским захватом. Он находится за границей и не собирается возвращаться в страну.