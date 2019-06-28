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08:32, 28 июня 2019

В Москве оградили забором общественное пространство Яма на Хохловской площади

Как пишет сайт МБХ-медиа, рабочие объяснили появление ограждения планами по реставрации. При этом Яма была открыта меньше двух лет назад. Последнее время на Хохловскую площадь несколько раз приходили активисты движения «Лев против». Они выступают против курения и распития алкоголя в общественных местах. Как минимум, в одном случае у них произошла стычка с отдыхающими. Так же, по данным издания «Виладж», здесь действовал Мурат Сабанов, которого обвиняют в серии отравлений прохожих в Москве.



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