В Москве сегодня пройдет судебное заседание по иску французского композитора Дидье Маруани к Филиппу Киркорову

Музыкант считает, что российский исполнитель использовал в одной из песен тему его произведения и добивается компенсации в 272 миллиона рублей.

Спор между французским и российским артистами длится с 2016 года. Как утверждает композитор, в песне Киркорова «Жестокая любовь» присутствуют существенные заимствования из его сочинения Symphonic Space Dream. Более того, французский музыкант ставит под сомнение выводы российских экспертов, не обнаруживших плагиата и ссылается на экспертизу, проведённую во Франции музыкальным специалистом при Парижском Апелляционном Суде. Ее результат неутешителен для Киркорова: в части припева у произведения Маруани и песни «Жестокая любовь» 71% общих нот. В свою очередь, ранее российский поп-исполнитель обращался в полицию с обвинением Маруани в клевете. Он просил быть внимательнее к музыкальной терминологии и не называть заимствования «плагиатом». Впрочем, до настоящего времени не ясно, будут ли присутствовать в суде представители «короля» отечественной эстрадной сцены.

Композиция Маруани, в которой по его мнению было почерпнуто вдохновение российским артистом и композиция Филиппа Киркорова увидели свет в середине 90-х.