В Кемерове начинается еще один судебный процесс по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня»

Бывшего начальника из местного МЧС обвиняют в халатности.

Начальник службы пожаротушения Кузбасского МЧС Андрей Бурсин 25 марта прошлого года первым приехал к горевшей «Зимней вишне». Следствие считает, что он не провел разведку в здании и не организовал должным образом эвакуацию людей. Бурсин вину отрицает. Он говорил, торговый центр был сильно задымлен, помещения сложно спланированы, и ориентироваться на больших площадях было трудно. В изоляторе пожарный пытался покончить с собой.

Бурсину грозит до семи лет колонии. Его дело по существу начинает рассматривать Заводский суд Кемерова. Там же идет процесс по первому делу «Зимней вишни». Фигурантов, среди которых еще один начальник МЧС, руководители и охранники сгоревшего торгового центра, обвиняют в нарушении пожарной безопасности и халатности. Обвиняемыми в третьем деле стали, в том числе чиновники из кемеровского Госстройнадзора.

Жертвами пожара в «Зимней вишни» стали 60 человек.