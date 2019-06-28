Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предварительно устанавливать приложения российских разработчиков

Как утверждается, проект соответствующих поправок уже согласован и скоро будет вынесен на публичное обсуждение.

Речь идет о том, чтобы смартфоны и планшеты поставлялись в Россию с уже установленным набором отечественных программ. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта Минкомсвязи, там считают, что эти меры позволят предотвратить дискриминацию российских разработчиков на глобальном рынке. Также в ведомстве говорят об обеспечении безопасности при использовании мобильных телефонов. В качестве примера разработчиков, чьи приложения могут стать обязательными, издание называет «Яндекс», соцсеть «ВКонтакте» и «Лабораторию Касперского». При этом отмечается, что согласно проекту Минкомсвязи речь может идти не о конкретных программах, а об их типах (например, мессенджеры или поисковики). Это, как предполагают чиновники, предоставит производителям выбор. Газета отмечает, впрочем, что российские разработчики могут получить доступ ко всем продаваемым в стране смартфонам и планшетам. Минкомсвязи при этом ранее выступало против схожей инициативы Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве тогда это объяснили риском передела рынка в пользу крупных российских игроков.

В Минкомсвязи комментировать публикацию отказались.