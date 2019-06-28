В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади
Как рассказали «МБХ Медиа» рабочие, «Яма» закрыта на реставрацию. Общественное пространство на Хохловской площади было открыто осенью 2017 года по проекту УБ «Стрелка».
В последнее время сюда несколько раз наведывались активисты движения «Лев против», выступающего против курения и распития алкоголя в общественных местах. Такие рейды зачастую заканчивались конфликтами с отдыхающими.
Кроме того, по информации The Village, на Хохловской площади действовал Мурат Сабанов, обвиняемый в серии отравлений граждан. Он предлагал людям напитки с сильнодействующими веществами, а потом грабил их. 26 июня Сабанов был арестован.