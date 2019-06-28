Налоговая служба в Новосибирске разблокировала банковские счета Жерара Депардье

Как передает «Интерфакс» у актера была задолженность, которую он погасил. Сумму задолженности в ФНС по региону не сообщили. По данным «СПАРК», в декабре 2018 года в Новосибирске ИП Депардье осуществляет творческую деятельность, в области искусства и организации развлечений.

Также сообщалось, что в начале декабря 2018 года французский актер, гражданин России Депардье получил регистрацию по месту жительства в Новосибирске.