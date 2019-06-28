Великобритания открыта для улучшения отношений с Россией

Как передает Bloomberg, такое заявление премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй сделала на пути в Осаку, на саммит «Большой двадцатки». Мэй также указала, что России необходимо «изменить свое поведение», если она хочет нормальных отношений с Великобританией.

Bloomberg отмечает, что Мэй на полях саммита намерена потребовать от Путина привлечения к ответственности подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери. Встреча Мэй с Путиным начнется, когда в Москве будет одиннадцать утра.