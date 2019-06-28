Владимир Зеленский попросил Владимира Путина вернуть арестованных в керченском проливе моряков

«Я понимаю, что такое международное право, и как действует МИД. Я понимаю, что такое решение Международного трибунала. Но вы знаете, что прошел последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть: право есть, приговор есть, все есть — моряков нет… И поэтому я готов и хочу цепляться за все что угодно, чтобы вернуть парней домой… И последнее, я хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. У нас у всех есть дети. Верните детей родителям», — сказал Зеленский.

В Московском СИЗО Лефортово сейчас содержатся 24 украинских моряка. Из обвиняют в незаконном пересечении границы.