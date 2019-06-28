ПАСЕ потребовала от России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова

Соответствующую резолюцию европейские парламентарии приняли накануне. Россия в голосовании не участвовала. В ходе расследования убийства Бориса Немцова были допущены нарушения. Поэтому его необходимо провести повторно, говорится в тексте резолюции, её приняли 40 делегатов ПАСЕ, против никто не голосовал.

Всего в составе Парламентской Ассамблеи 320 депутатов, но даже числа поддержавших документ было достаточно для принятия. Его подготовил представитель Литвы Эмануэлис Зингерс, он под российскими санкциями.

В резолюции отмечается, что следствие не приобщило к делу возможные видеодоказательства преступления, совершённого рядом с Кремлём, в том числе данные ФСО. Кроме того не были допрошены возможные свидетели, а в судебно-медицинской экспертизе, касающейся пуль, гильз и ранений, полученных Немцовым, по мнению авторов резолюции есть нестыковки.

Российская делегация, на этой неделе вернувшаяся в ПАСЕ, в голосовании не участвовала, заявив, что дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие. Представители Москвы также считают доклад по убийству политика, представленный в ассамблее, предвзятым и политизированным, сообщает «Интерфакс».

Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. За преступление осудили пятерых уроженцев Чечни. При этом ни организатор, ни заказчик убийства до сих пор не установлены и не наказаны.