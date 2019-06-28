Муниципальные выборы в Петербурге могут отменить

Этого не исключила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Идея отменить муниципальные выборы принадлежит самой Элле Памфиловой. Она сказала «Эху Петербурга», что «поручила правовикам проработать возможность отмены, если это безобразие не удастся остановить».

Глава Центризбиркома имеет в виду то, что сотрудники некоторых комиссий скрыли решение о назначении выборов, допускают фальшивые очереди, произвольную смену места и времени работы. Не обошлось без угроз кандидатам и рукоприкладства.

Горизбирком фактически признал нарушение закона. Он обратится в Следственный комитет из-за бездействия избиркома «Екатерингофский» и «Красненькая речка» и попросил проверить работу еще 4 комиссий.

Кроме того, двум комиссиям назначили новые даты для приема документов у возможных кандидатов в депутаты.

В Горизбирком Петербурга поступили сотни жалоб на работу муниципальных избирательных комиссий.