Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в японской Осаке

Там в эти дни проходит саммит «большой двадцатки». У обоих президентов пятница будет напряженной. К примеру, Путин выступит на заседаниях G20, проведет встречи в формате БРИКС и пообщается с коллегами из Франции, ЮАР и Южной Кореи. Наибольшее внимание приковано к переговорам с президентом США.

Беседа продлится около часа. В Белом доме среди возможных тем назвали ситуацию в Иране, Венесуэле, на Украине. Не исключено, что лидеры поднимут вопрос о контроле над вооружениями и о вмешательстве в американские выборы.

В Кремле полагают, что президенты также обсудят конфликты в Сирии и Афганистане. По мнению ряда экспертов, переговоры могут завершиться заключением большой сделки между Россией и США.

Переговоры Путина и Трампа начнутся в 8 утра по московскому времени.