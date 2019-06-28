Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российский софт

Как пишут «Ведомости», Минкомсвязи подготовило проект соответствующих поправок в законодательство. Четкого указания, сколько программ должно быть установлено, нет.

Поправки регулируют только тип софта, как-то: браузеры, картографические сервисы, мессенджеры, антивирусы и проч. Издание предполагает, что такой шаг может вынудить крупных игроков рынка, в том числе Apple, уйти из России.

Проект Мнкомсвязи в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.