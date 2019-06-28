Инвалид из Тюмени попросил о помощи президента США

«Какие-либо другие способы повлиять на чиновников не работают», — сказал Андрей Романов. «Обращаюсь к вам потому, что мои многократные обращения к президенту России Владимиру Путину не принесли результатов… Ни в городе, ни во всем регионе не созданы условия, для передвижения инвалидов. Некоторые годами не могут выйти из дома. Я прошу Вас, президент Трамп, сделать все возможное, чтобы принудить российские и тюменские власти соблюдать международное законодательство, в частности декларации и конвенции ООН о правах человека и правах инвалидов», — Романов отметил, что подобная ситуация могла возникнуть из-за коррупции среди местных чиновников.