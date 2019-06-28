Тереза Мэй на встрече с Путиным потребует привлечь к ответственности виновных в отравлении Скрипалей

Премьер-министр Великобритании сегодня встречается с президентом России «на полях» саммита G-20 в Осаке. Как пишет The Independent, Мэй дала понять, что хоть Россия и не выдает своих граждан другим государствам для суда, они могут быть арестованы по международному ордеру, если покинут страну.

Сегодняшние переговоры Путина и Мэй в рамках G20 станут первой официальной встречей двух лидеров с момента отравления «новичком» Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте прошлого года.