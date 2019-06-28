Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня встречаются в Осаке
Беседа «на полях» саммита G20 займет около часа, переговоров тет-а-тет не предусмотрено. Повестку определят сами президенты.
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Беседа «на полях» саммита G20 займет около часа, переговоров тет-а-тет не предусмотрено. Повестку определят сами президенты.
Зураб Читая: Никакой русофобской акции вчера в Грузии не было! Вчера была протестная акция грузин против нашего, грузинского правительства, опозорившего всю нашу страну, наше достоинство, нашу память. Выступление «православного коммуниста» Гаврилова с главной трибуны грузинской политики — плевок всем нам в лицо, в душу…
Владимир Путин утверждает, что в России нет олигархов. В интервью Financial Times российский президент сказал, что олигархи — это те, кто используют свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы. По словам Путина в России есть крупные компании с госучастием, но нет таких, которые бы использовали преференции от близости к власти.