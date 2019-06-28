Суд 28 июня назначил на 28 июня рассмотрение дела в отношении руководителя тушения пожара в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерова назначил на 28 июня начало рассмотрения по существу уголовного дела в отношении руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Дело в отношении Бурсина стало вторым уголовным делом, связанным с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня», которое уже передано в суд, сказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В результате пожара в Торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, 37 из них дети.