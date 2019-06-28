Бывший сенатор Рауф Арашуков останется под стражей до 30 сентября

Аналогичное решение Басманный суд вчера вынес в отношении его отца и двоюродного брата. Судье Юлии Сафиной экс-сенатор от Карачаево-Черкессии сообщил, откуда появилось обвинение его в убийстве республиканского общественного деятеля Аслана Жукова. Тот якобы плюнул в портрет Рауфа Арашукова после чего он решил с ним расправиться.

Это, по словам экс-сенатора, он узнал в ходе очной ставки со своим предшественником на этом посту Вячеславом Деревым. Именно его Арашуков считает инициатором своего уголовного дела о двух убийствах и участии в преступном сообществе.

СИЗО «Лефортово» он назвал концлагерем, а арест психологической пыткой. Он просил освободить его под домашний арест или залог. На том же настаивал отец Арашукова, которого обвиняют в организации преступной группы и хищении средств в особо крупном размере у Газпрома.

Судья Сафина оставила без внимания эти доводы. Она поддержала ходатайство следствия и продлила арест всем фигурантам до 30 сентября.

Защита Арашуковых намерена обжаловать в Мосгорсуде решение о продлении ареста.