Следственный комитет подозревает основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова в присвоении четырех миллиардов рублей

Сам предприниматель сказал «Эху Москвы», что пока не понимает, о чем точно идет речь.

Петров добавил, что не планирует возвращаться в Россию, поскольку здесь нет возможности отстоять свою правоту в справедливом суде.

«Ситуаций подобных делу о присвоении денег в группе компаний «Рольф» немало в России», — сказал в эфире «Эха Москвы» редакционный директор журнала Forbes Николай Усков. «Они вредят экономике, а власти просто не в состоянии это исправить», — считает журналист.

Усков подчеркнул, что для роста экономики прежде всего необходимо навести порядок в судах, поскольку они ключевой элемент правоохранительной системы.