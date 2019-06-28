Саммит «Большой двадцатки» начинает свою работу в японском городе Осака

В рамках встречи мировых лидеров ожидаются и переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Саммит G20 станет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Он пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе.

В центре внимания на саммите помимо общих встреч – двухсторонние переговоры президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным. Тот уже в 8 утра по Москве встретится с хозяином Белого дома.

Ранее в администрации Трампа назвали основные темы предстоящего разговора – ситуация в Иране, Венесуэле и Украине, а также контроль над вооружениями и двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном. Кстати, Дональд Туск, председатель ЕС, говоря о перспективах встречи G20 его главные темы обозначил так: изменения климата, торговые войны и международная напряженность. Трамп в Осаке встретится с премьер-министром Японии Синздо Абэ.

Двухдневный саммит начинает свою работу на фоне резкого ухудшения погоды в городе. Там сейчас идут сильные дожди, а мощный тропический циклон обещает перерасти в настоящий тайфун.

По своему приветствует гостей саммита популярная в Осаке рэп-группа Obachaaan. Милые пенсионерки записали к саммиту композицию, которую уже восприняли как неофициальный гимн предстоящего форума. В ней рэперши рассказывают о родном городе и призывают общаться друг с другом, несмотря на трудности. Бабушки зажигают в деловом квартале Осаки.

Повышены меры безопасности. В день саммита будут перекрыты некоторые центральные улицы. Жителей просили без надобности в эти дни не выезжать в город, передает «МИР 24».