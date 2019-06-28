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05:07, 28 июня 2019

Производителей смартфонов могут обязать предустанавливать российский софт.

Как пишут «Ведомости», Минкомсвязи подготовило проект соответствующих поправок в законодательство. Четкого указания, сколько программ должно быть установлено, нет. Поправки регулируют только тип софта, как то : браузеры, картографические сервисы, мессенджеры, антивирусы и проч. Издание предполагает, что такой шаг может вынудить крупных игроков рынка, в том числе Apple, уйти из России. Проект Мнкомсвязи в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.



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