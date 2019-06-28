Американский Сенат одобрил проект военного бюджета США на 2020-й финансовый год.

Как передает ТАСС, документ предусматривает очередное продление ограничений на американо-российское военное сотрудничество. Запрещается выделение бюджетных средств на любые виды деятельности, признающие суверенитет России над Крымом. Главам Пентагона, Госдепа и Нацразведки предложено представить Конгрессу доклад о ядерном потенциале Китая и России. В Палате представителей рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета. Впоследствии законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.