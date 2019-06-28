Из-за паводка в Иркутской области перекрыта федеральная трасса «Сибирь».

Это связано с резким подъемом воды в реке Уда и протоке Застрянка. Ограничение действует до особого распоряжения. Автомобили направляют в объезд. Этой ночью рабочие отсыпали скальным грунтом основания мостов, чтобы не допустить их разрушения. Накануне дорожники сделали насыпи, чтобы задержать выход воды на проезжую часть. По данным МЧС, в Иркутской области из-за проливных дождей в 19 населенных пунктах подтоплено около двух тыс. жилых домов и более 200 приусадебных участков. В пострадавших районах проживают почти 5000 чел. 654 человека эвакуированы.