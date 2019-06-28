Производителей смартфонов хотят обязать предустанавливать приложения российских разработчиков.

Сколько и какие приложений должны будут устанавливать производители, не уточняется. Перечень категорий, обязательных к установке программ, сформирует правительство. Издание поясняет, что поправки в закон определят только тип необходимого софта — мессенджеры, карты, поисковые системы и прочее. Проект Минкомсвязи во многом повторяет концепцию Федеральной антимонопольной службы о предустановке российских приложений на смартфоны. В ФАС подтвердили, что новые поправки уже согласованы с Минкомсвязи.