В конце 2018 года западные спецслужбы с помощью хакеров атаковали «Яндекс».

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, в российский поисковик был внедрен шпионский код для слежки за пользователями. При атаке использовалось вредоносное программное обеспечение Regin. Его ранее использовали спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Официальный представитель «Яндекса» Илья Грабовский подтвердил Reuters, что хакеры действительно пытались взломать компанию, но атака была обнаружена на очень ранней стадии и ее нейтрализовали до нанесения какого-либо ущерба.», — сказал он.