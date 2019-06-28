Две косатки, выпущенные из приморской бухты Средней, направляются к  Шантарским островам.

Именно там они были выловлены. Как передает ТАСС, сигналы со спутниковых меток на плавниках свидетельствуют, что животные уже проплыли около 100 км. Ученые утверждают, что за время нахождения в центре адаптации косатки не утратили природных навыков. В бухте Средней в Приморье с лета прошлого года содержались 90 белух и 11 косаток, выловленных с нарушениями. Решение выпустить их было принято в ходе «прямой линии с Владимиром Путиным» 20 июня.