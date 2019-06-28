Британские власти не доказали причастность России к отравлению Скрипалей.

Таким образом Владимир Путин прокомментировал Financial Times инцидент в Солсбери с бывшим разведчиком ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По мнению президента, предатели должны быть наказаны. «Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как это имело место в Солсбери», но Скрипаль, уже наказан — он получил срок и отсидел его", — — пояснил президент России. Путин подчеркнул, что для России Скрипаль не представлял никакого интереса.