Мэрия Москвы не согласовала проведение марша в поддержку сестер Хачатурян и жертв домашнего насилия.

Как передает«Радио Свобода», организаторы планировали акцию заявленным числом участников пять тысяч человек на 6 июля от Пушкинской площади до проспекта академика Сахарова. Власти предложили провести марш в Люблино, мотивировав это тем, что в центре Москвы подходящей площадки нет. Сестры Хачатурян были задержаны в пошлом году за убийство отца. Они утверждают, что систематически подвергались насилию с его стороны. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет.