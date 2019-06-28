Общественное пространство «Яма» на Хохловской площади огородили забором.

Как рассказали «МБХ-медиа» рабочие, здесь ведется ремонт. В последнее время месяц активисты движения «Лев против» проводили в «Яме» рейды против распития алкогольных напитков. Они вступали в конфликт с посетителями — отбирали алкогольные напитки и применяли перцовые баллончики. После этого посетителей «Ямы» задерживали сотрудники ОМОНа. Фонд «Общественный вердикт» просил полицию и прокуратуру Москвы проверить действия участников движения .