Сотрудники СК  и ФСБ провели обыски в офисах крупнейшего российского автодилера «Рольф».

Против основателя компании Сергея Петрова возбудили уголовное дело, его подозревают в выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Сам Петров связал дело со своей «политической позицией, возможно, с рейдерским захватом». Ранее он избирался депутатом Госдумы и поддерживал протесты. Петров с семьей сейчас находится за рубежом. «Ведомостям» он сообщил, что не собирается возвращаться в Россию. Претензии следователей бизнесмен отрицает.