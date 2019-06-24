Основатель компании «Рольф» отказался возвращаться в Россию из-за уголовного преследования

В интервью «Эху Москвы» Сергей Петров сказал, что в нашей стране не приходится надеяться на справедливое разбирательство.

Сергея Петрова подозревают в выводе за рубеж 4-х миллиардов рублей. Накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела. Сам предприниматель связывает преследование с возможным рейдерским захватом. В интервью РБК он сказал, что ему поступали предложения продать «Рольф» за полцены.

В четверг в офисах «Рольфа», одного из крупнейших автодилеров России, прошли обыски. Кроме того, по словам Сергея Петрова, десять вооруженных силовиков приехали с обыском на дачу к его престарелой матери.

Сергей Петров – уже второй участник списка «Форбс» за последнюю неделю, отказавшийся возвращаться в Россию. В понедельник основатель «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили сказал, что не планирует в ближайшее время приезжать в страну после того, как в его музее провели обыски сотрудники ФСБ.