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00:00, 28 июня 2019

Саммит «Большой двадцатки» начинает сегодня свою работу в японском городе Осака

В рамках встречи мировых лидеров ожидаются и переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Саммит G20 станет уже четырнадцатым в истории и первым, который организуют в Японии. Он пройдет на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. В центре внимания на саммите помимо общих встреч – двухсторонние переговоры президента США Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным. Тот уже в 8 утра по Москве встретится с хозяином Белого дома. Ранее в администрации Трампа назвали основные темы предстоящего разговора – ситуация в Иране, Венесуэле и Украине, а также контроль над вооружениями и двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном. Кстати, Дональд Туск, председатель ЕС, говоря о перспективах встречи G20 его главные темы обозначил так: изменения климата, торговые войны и международная напряженность. Трамп в Осаке встретится с премьер-министром Японии Синздо Абэ.

Двухдневный саммит начинает свою работу на фоне резкого ухудшения погоды в городе. Там сейчас идут сильные дожди, а мощный тропический циклон обещает перерасти в настоящий тайфун.



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