Террористическая группировка «ИГ «* взяла на себя ответственность за взрывы бомб, прогремевшиех в столице Туниса

Об этом сообщило агентство Рейтер.

По его данным, заявление ИГ* было распространено через информационное агентство, которое эта группировка обычно использует для публикации сообщений о своей ответственности за теракты в разных регионах мира.



В четверг в столице Туниса прогремели два взрыва. Один из них произошел в 100 метрах от посольства Франции, второй — на парковке Национального контртеррористического управления. В результате терактов погиб полицейский, восемь человек получили ранения. По данным посольства России в Тунисе, российских граждан среди пострадавших в результате взрывов нет.

* организация запрещена в РФ