Новый премьер-министр Финляндии Антти Ринне собирается принять участие в гей-параде

Шествие, запланированное на субботу, должно завершить неделю, посвященную правам сексуальных меньшинств. Сегодня на сайте правительства появилось открытое письмо Ринне. В своем обращении он подчеркивает, что люди выходят на марш в поддержку сексуальных меньшинств независимо от ориентации, чтобы поддержать идею равноправия. «Мир не готов. Но направление движения понятно – вперед, к более равному обществу», — заключил Ринне.