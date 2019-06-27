Производителя айфонов и другие крупные компании могут вынудить уйти с российского рынка

Об этом пишет газета «Ведомости». По данным издания, Минкомсвязи собирается обязать производителей смартфонов и планшетов предустанавливать российские приложения. Источник газеты сказал, что в ближайшие дни проект должны опубликовать для публичного обсуждения.

Microsoft, Intel а также Apple, которая вообще не предустанавливает на свои смартфоны сторонний софт, уже предупредили, что новые правила заставят их изменить бинес-модели в России. Как отмечает издание The Bell, уход Apple выгоден китайской компании Huawei, которая уже обогнала производителя айфонов по продажам смартфонов.