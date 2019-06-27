В Москве установили ограждения вокруг общественного пространства «Яма» на Хохловской площади

Об этом сообщает сайт «МБХ Медиа». Рабочие говорят, что это связано с реставрацией. Общественное пространство было открыто меньше двух лет назад. В последнее время там в сопровождении полиции регулярно появлялись активисты движения «Лев против», выступающего против курения и употребления алкоголя в общественных местах. По меньшей мере, в одном случае это закончилось стычкой с отдыхающими. Там же на Хохловской площади, по данным издания «Вилладж», действовал подозреваемый в серии отравления прохожих.