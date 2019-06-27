На руководителей колонии в Архангельской области завели уголовное дело о превышении полномочий

Об этом сообщает региональное управление СК. По версии следствия, последние четыре года начальник исправительной колонии №5 и его заместитель оказывали покровительство одному из осужденных – обеспечивали ему доставку еды и алкоголя, разрешили жить в служебном помещении и пропускали к нему гостей. Издание «Эхо Севера» пишет со ссылкой на источники, что речь идет о криминальном авторитете, его имя не называется.