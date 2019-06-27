Владимир Путин: «Предатели должны быть наказаны»

«Предатели должны быть наказаны», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в марте прошлого года. «Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери», — добавил российский лидер. Он также сказал, что «предательство — самое большое преступление, которое может быть на земле». Вместе с тем Путин отметил, что Скрипаль был арестован и получил срок. «Он был уже наказан. Он в принципе не представлял никакого интереса», — сказал российский президент. «Вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек», добавил Путин. По его словам, причастность России пока никто не доказал. Тема была затронута во время интервью российского лидера изданию «Файненшл Таймс».