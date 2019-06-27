Государственное телевидение отменило выпуск программы, посвящённый делу сестёр Хачатурян

Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на активисток Дарью Серенко и Алёну Попову, которые должны были стать гостями программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Причину отмены участникам не объяснили.

Сегодня столичные власти отказались согласовать акцию в поддержку сестер Хачатурян в центре Москвы. Организаторам предложили провести мероприятие в Люблино. По словам организаторов, в мэрии посчитали, что на Пушкинской площади нельзя собрать пять тысяч человек – было заявлено именно такое количество участников. Сёстёр Хачатурян обвиняют в убийстве отца. По словам девушек, он издевался над ними и насиловал.